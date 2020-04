Olimpiadi Invernali Sankt Moritz 1928: il medagliere. Nessun podio per l’Italia (Di lunedì 27 aprile 2020) I Giochi della seconda Olimpiade Invernale si tengono a Sankt Moritz, in Svizzera, nel 1928, ed iniziano l’11 febbraio per terminare il 19 dello stesso mese. L’Italia partecipa con una delegazione di 13 atleti, tutti uomini, in 5 discipline, senza cogliere podi. Il portabandiera è Ferdinando Glück. Nel bob a quattro l’Italia di Giancarlo Morpugo, Carlo Sem, Luigi Cerutti, Giuseppe Crivelli e Piero Marchetti termina al 21° posto, mentre nella combinata nordica Vitale Venzi si classifica 20°. Nel salto con gli sci Vitale Venzi è 13°, mentre Luigi Bernasconi si classifica 33°, davanti a Luciano Zampatti, 34°. Nello sci di fondo, nella 18 km 22° Matteo Demetz termina 22°, mentre Giovanni Testa è 34° e Vitale Venzi chiude 35°, mentre nella 50 km Matteo Demetz è 20°, proprio davanti a ... Leggi su oasport Olimpiadi Invernali Chamonix 1924 : il medagliere. Nessun podio per l’Italia

