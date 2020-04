Nuovo modulo autocertificazione: download Pdf, scarica qui il modello per la fase 2 (Di lunedì 27 aprile 2020) Nuovo modulo di autocertificazione: ecco il download del Pdf. scarica qui il modello per la fase 2. Consentite le visite a familiari e congiunti Come annunciato dal Premier Conte ieri sera, dal 4 maggio si entrerà nella fase 2. Con l’introduzione delle misure previste nel Nuovo decreto, cambierà anche il modello di autocertificazione. Vi saranno, infatti nuove voci riguardanti le motivazioni degli spostamenti. Ad esempio saranno possibili le visite a familiari e congiunti, e che ci si potrà spostare da Comune a Comune (purché all’interno della stessa Regione). Ecco il Nuovo modello di autocertificazione da scaricare:Nuovo modello autodichiarazione 26.03.2020 editabile Nuovo modulo autocertificazione: download Pdf, scarica qui il modello per la fase 2 su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Fase 2 - Autocertificazione : nuovo modulo per visite congiunti e domicilio

Autocertificazione Fase 2 - nuovo modulo spostamenti/ Quando serve e cosa cambia

