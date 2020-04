No | sale slot | centri scommesse e Bingo non riapriranno il 4 maggio

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nelle ultime ore, dopo l’annuncio della fase-2 da parte di Giuseppe Conte, si sono diffuse molte notizie non corrette. Tra le tante ce n’è una che riguarda la riapertura delle, deie delleil prossimo 4. Nel testo del dpcm del 26 aprile, però, tutto questo viene smentito. Da quella data, infatti, riprenderanno solamente i concorsi a premi come Lotto e Superenalotto, con le schedine acquistabili – come sempre – anche nelle tabaccherie abilitate (oltre che sui siti online dedicati). LEGGI ANCHE > I fidanzati rientrano nel concetto di «congiunti» che permetterà le visite dal 4? Il dpcm firmato da Giuseppe Conte, infatti, dedica un paragrafo alla questione. Si tratta della lettera i dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Leggiamo cosa ...