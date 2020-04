“No!”. Nicola Porro, pugni sul tavolo e urla: così non si era mai visto. Cosa è successo al conduttore appena guarito dal coronavirus (Di lunedì 27 aprile 2020) Ha aspettato il termine dell’intervento di Giuseppe Conte sotto forma di discorso a reti unificate, in cui il premier ha presentato il nuovo Dcpm in vigore dal 4 maggio sulla cosiddetta “Fase 2”, poi ha lanciato un’invettiva al vetriolo contro tutto e tutti. Parliamo del giornalista e conduttore di “Quarta Repubblica” Nicola Porro che si è lasciato andare ad un lungo sfogo, commentando con rabbia le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Noi consentiamo, noi permettiamo, noi vietiamo… – esordisce in un video pubblicato sul suo canale YouTube -. Ci sarà un momento in cui noi non consentiremo più tutto ciò? Noi vietiamo di andare a un funerale in più di 15 quando ieri abbiamo permesso di scendere in piazza per la festa della Liberazione? – dice Porro – Non me ne fotte ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 aprile 2020) Ha aspettato il termine dell’intervento di Giuseppe Conte sotto forma di discorso a reti unificate, in cui il premier ha presentato il nuovo Dcpm in vigore dal 4 maggio sulla cosiddetta “Fase 2”, poi ha lanciato un’invettiva al vetriolo contro tutto e tutti. Parliamo del giornalista e conduttore di “Quarta Repubblica”che si è lasciato andare ad un lungo sfogo, commentando con rabbia le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Noi consentiamo, noi permettiamo, noi vietiamo… – esordisce in un video pubblicato sul suo canale YouTube -. Ci sarà un momento in cui noi non consentiremo più tutto ciò? Noi vietiamo di andare a un funerale in più di 15 quando ieri abbiamo permesso di scendere in piazza per la festa della Liberazione? – dice– Non me ne fotte ...

