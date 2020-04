Nino D’Angelo, muore Rossella, la fan del cuore: l’addio del cantante (Di lunedì 27 aprile 2020) Come lo stesso Nino D’Angelo ha spiegato il suo nome era Rossella Ruggiero, ma lei stessa amava definirsi D’Angeliana. Fan affezionata del cantante è venuta a mancare in questi giorni. E ieri sera, prima di annullare la diretta, è stato proprio D’Angelo ha raccontare la perdita di un persona che ha fatto parte della sua vita e della sua carriera. All’addio di Nino si unisce quello di Gigi D’Alessio, altro beniamino di Rossella. Sia D’Angelo che D’Alessio si rivolgono anche a Veronica, la figlia della Ruggiero, raccogliendosi attorno al suo lutto. Nino D’Angelo dice addio a Rossella La scorsa settimana Nino D’Angelo è intervenuto sul suo profilo Facebook, pubblicando una foto che lo ritrae con l’amica Rossella. “Non ci posso credere” esordisce il musicista pieno di dolore. ... Leggi su thesocialpost Nino D’Angelo - muore Rossella - la fan del cuore : l’addio del cantante

Nino D’Angelo in lutto : “Una vita sempre al mio fianco - non ci posso credere”

