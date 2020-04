New Amsterdam 3, Prima Puntata: Reynolds Ferito Gravemente! (Di lunedì 27 aprile 2020) New Amsterdam 3, trama Prima Puntata: in ospedale scoppia il caos a causa delle detenute. Reynolds resta Ferito mentre Max ed Helen si avvicinano ancora di più di Prima… Le puntate di New Amsterdam riprendono dopo la pausa avvenuta su Canale 5. Nei prossimi palinsesti, infatti, torneremo a vedere Max e gli altri dottori all’opera. La Prima Puntata però sarà decisamente al cardiopalma a causa del ‘Code Silver’, il codice che scatta quando in ospedale è presente un paziente armato. Ecco che cosa sta per succedere. New Amsterdam 3, trama Prima Puntata: caos in ospedale! Le cose, almeno apparentemente, sono molto cambiate. Helen ha perso tutto il suo prestigio e il suo ruolo di Primario a causa di quello che è avvenuto alla fine della precedente stagione. Infatti la dottoressa aveva aiutato una sua paziente oncologica e terminale ... Leggi su uominiedonnenews Il finale forzato di New Amsterdam 2 lascia tutto sospeso tra Max ed Helen - la terza stagione andrà riscritta per il Coronavirus?

New Amsterdam - l’episodio su un’epidemia di influenza non andrà in onda per il Coronavirus

Coronavirus - New Amsterdam 2 : bloccata la messa in onda dell’episodio che anticipava la pandemia (Di lunedì 27 aprile 2020) New3, trama: in ospedale scoppia il caos a causa delle detenute.restamentre Max ed Helen si avvicinano ancora di più di… Le puntate di Newriprendono dopo la pausa avvenuta su Canale 5. Nei prossimi palinsesti, infatti, torneremo a vedere Max e gli altri dottori all’opera. Laperò sarà decisamente al cardiopalma a causa del ‘Code Silver’, il codice che scatta quando in ospedale è presente un paziente armato. Ecco che cosa sta per succedere. New3, trama: caos in ospedale! Le cose, almeno apparentemente, sono molto cambiate. Helen ha perso tutto il suo prestigio e il suo ruolo dirio a causa di quello che è avvenuto alla fine della precedente stagione. Infatti la dottoressa aveva aiutato una sua paziente oncologica e terminale ...

Bene_Fabry : @jovinco82 Madrid Barcellona Valencia Las palmas Lyone Parigi Nantes Nizza Strasburgo Liegi Salisburgo Amsterda… - mareeT_23 : una mattina affacciata alla terrazza sul Sass Pordoi un pomeriggio all'ombra del fico di casa ad Alghero una sera s… - padre_bio : @virginiaraggi Il ciclismo 'esplode' durante il #coronavirus Come molte città in tutto il mondo affrontano la nuova… - hari_nama : Marquei como visto New Amsterdam (2018) - 1x22 - Luna - selenarare92 : Ho visto la pubblicità di New Amsterdam e sarà meglio che sta volta facciate più di 3 puntate, se no mi sentite -