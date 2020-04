Nesta: «Non avrei mai lasciato la Lazio. Milan una liberazione» (Di lunedì 27 aprile 2020) L’ex difensore Alessandro Nesta ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera tra Lazio e Milan Alessandro Nesta ha parlato della carriera tra Lazio e Milan durante una diretta Instagram con Christian Vieri: «Il percorso alla Lazio è stato bellissimo, anche se l’ultimo anno è stato difficilissimo perché c’era casino nello spogliatoio. Io ero capitano e facevo parte del consiglio di amministrazione. Parlavo di bilancio a 23 anni…». «Era diventata una situazione stressante per via degli stipendi. Ero molto attaccato alla società, ho sofferto in quel periodo. Non sarei mai andato via all’epoca, ma per quello che ho fatto in rossonero mi sta bene così. Il Milan è stata una liberazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Iva Zanicchi non ammette repliche | L’ira funesta della cantante

Il Paradiso delle Signore 2 aprile 2020 : Nessuna speranza per Federico! Zia Ernesta non pagherà più

Antonino Brignano - padre Enrico Brignano/ "Non aveva nulla - mi ha insegnato l'onesta" (Di lunedì 27 aprile 2020) L’ex difensore Alessandroha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera traAlessandroha parlato della carriera tradurante una diretta Instagram con Christian Vieri: «Il percorso allaè stato bellissimo, anche se l’ultimo anno è stato difficilissimo perché c’era casino nello spogliatoio. Io ero capitano e facevo parte del consiglio di amministrazione. Parlavo di bilancio a 23 anni…». «Era diventata una situazione stressante per via degli stipendi. Ero molto attaccato alla società, ho sofferto in quel periodo. Non sarei mai andato via all’epoca, ma per quello che ho fatto in rossonero mi sta bene così. Ilè stata una». Leggi su Calcionews24.com

Solo_La_Lazio : #Nesta: 'Non sarei mai andato via dalla #Lazio. Hierro mi chiamò al #Real, dissi no' (VIDEO) - 92Costantino : @marifcinter Non fare il tifoso. Difesa, centrocampo e attacco più forte. Oggettivamente. Cafu Maldini, nesta, Cost… - sportli26181512 : Nesta: 'Il Milan mi ha permesso di consacrarmi a livello internazionale': Intervenuto nella diretta Instagram di Bo… - Ossessionato1 : Alessandro Nesta non ha mai cambiato taglio di capelli Incredibile - GGiglio99 : @cavmar2000 Questa è un opzione, ma amavo (anche se purtroppo non l'ho mai visto giocare) Shevchenko, era illegale,… -

Ultime Notizie dalla rete : Nesta Non Lazio, Nesta: "Non sarei mai andato via da Roma. Due anni prima mi volevano al Real..." La Lazio Siamo Noi Nesta: «Non avrei mai lasciato la Lazio. Milan una liberazione»

L'ex difensore Alessandro Nesta ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera tra l'addio alla Lazio e il passaggio al Milan ...

Nesta: «Alla Lazio sarei rimasto a vita, ma era un casino…»

Nesta e Vieri, insieme per una diretta Instagram. Ecco le parole dei due giocatori che hanno segnato la storia della Lazio ...

L'ex difensore Alessandro Nesta ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera tra l'addio alla Lazio e il passaggio al Milan ...Nesta e Vieri, insieme per una diretta Instagram. Ecco le parole dei due giocatori che hanno segnato la storia della Lazio ...