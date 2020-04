“Nella Fase 2 si potrà far visita anche ai fidanzati”: Palazzo Chigi verso un’interpretazione estensiva del termine “congiunti” (Di lunedì 27 aprile 2020) Da una prima interpretazione del Dpcm in vigore dal prossimo 4 maggio, a quanto si apprende dalle specifiche di Palazzo Chigi, con “congiunti” si intendono “parenti e affini, coniugi, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”. Dunque si va verso un’interpretazione più ampia del termine utilizzato domenica 26 aprile dal premier Goiuseppe Conte per annunciare l’avvio della Fase 2. Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito del governo, chiariranno ulteriori dubbi e interpretazioni sul provvedimento. Cosa dice il diritto sui congiunti Il termine congiunto esiste certamente nella lingua italiana ma nel diritto è molto ambiguo e compare solo nel diritto penale. L’art. 307 4° comma c.p., dà una definizione di “prossimi congiunti” specificando che “agli effetti della legge ... Leggi su tpi Coronavirus - il virologo Roberto Buroni avverte : “Nella Fase 2 occhio all’aria condizionata”

Conte “Nella fase 2 visita ai parenti - no spostamento tra regioni”

