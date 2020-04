Napoli | travolgono auto della polizia dopo la rapina | morto agente di 37 anni | arrestati

(Di lunedì 27 aprile 2020)Pasquale Apicella, un poliziotto di 37che tentava di bloccare gliri di un colpo in banca. Un collega è invece rimasto ferito. L'degli agenti...

Torrechannelit : Napoli – Malviventi travolgono auto della Polizia, morto un agente - Bukaniere : @ddojefrittur Le grandi città hanno tutte lo stesso problema: Napoli, Roma, Milano (che lì pure se passa un treno o… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli travolgono

Il Mattino

Arek Milik è al centro del chiacchiericcio di mercato, con la Juve che sembra pronta a mettere le mani sull'attaccante polacco.Non sono mancati i commenti di tanti tifosi del Napoli, che a gran voce hanno chiesto a Lady Milik di non andare alla Juve: "Fate tutto, ma non la Juve!", "Vi prego, restate qua!", "Non andate a ...