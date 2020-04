Napoli, poliziotto muore per sventare furto in banca: le immagini della volante travolta (Di lunedì 27 aprile 2020) Due degli autori del tentato furto in banca a Napoli sono stati catturati sul luogo dello scontro frontale nel quale è morto l’agente di polizia Pasquale Apicella, di 37 anni, in servizio al commissariato di Secondigliano. Sono rom, residenti nel campo nomadi di Giugliano, in provincia di Napoli. Il terzo componente della banda è ora ricercato. Nel video, le immagini dello scontro tra le auto con la volante della polizia travolta. L'articolo Napoli, poliziotto muore per sventare furto in banca: le immagini della volante travolta proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Poliziotto morto a Napoli - arriva il cordoglio dell’Arma

Napoli - poliziotto tenta di sventare un furto in banca ma perde la vita : aveva 37 anni – VIDEO

Napoli - un poliziotto di 37 anni è morto per sventare una rapina : l’auto sfondata dai criminali in fuga (Di lunedì 27 aprile 2020) Due degli autori del tentatoinsono stati catturati sul luogo dello scontro frontale nel quale è morto l’agente di polizia Pasquale Apicella, di 37 anni, in servizio al commissariato di Secondigliano. Sono rom, residenti nel campo nomadi di Giugliano, in provincia di. Il terzo componentebanda è ora ricercato. Nel video, ledello scontro tra le auto con lapolizia. L'articoloperin: leproviene da Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : Poliziotto di 37 anni, un giovane papà, ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca: arrestati du… - Agenzia_Ansa : Un poliziotto di 37 anni è morto ed un altro è rimasto ferito a Napoli nel tentativo di bloccare gli autori di un f… - RaiNews : #Napoli, un #poliziotto di 37 anni è morto ed un altro è rimasto ferito nel tentativo di bloccare gli autori di un… - leggoit : Poliziotto ucciso a Napoli, il cordoglio di Giorgia #Meloni: «Questi criminali devono marcire in carcere» - CiaoKarol : Napoli. Poliziotto di 37 anni muore per sventare un furto in banca: Pasquale è morto a 37 anni mentre faceva il suo… -