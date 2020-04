Napoli: morto poliziotto 37enne nel tentativo di arginare rapina (Di lunedì 27 aprile 2020) Napoli: poliziotto muore all’età di 37 anni nel tentativo di fermare una rapina. Il gruppo di malfattori aveva cercato di scassinare un bancomat. Pasquale Apicella, agente di polizia, è morto a Napoli, in zona Capodichino, dopo un grave incidente automobilistico. La volante era intervenuta in via Abate Minichini, dove una banda di rapinatori in fuga … L'articolo Napoli: morto poliziotto 37enne nel tentativo di arginare rapina proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Napoli - Capodichino : morto poliziotto per bloccare furto in banca : aveva 37 anni

Agenzia_Ansa : Un poliziotto di 37 anni è morto ed un altro è rimasto ferito a Napoli nel tentativo di bloccare gli autori di un f… - RaiNews : #Napoli, un #poliziotto di 37 anni è morto ed un altro è rimasto ferito nel tentativo di bloccare gli autori di un… - repubblica : Napoli, agente di polizia morto per sventare un furto in banca: aveva 35 anni [aggiornamento delle 08:14] - VCastelvolturno : VOX è vicina alla famiglia Apicella e partecipa al dolore immenso per la perdita del loro congiunto. ?? R.I.P. ?? N… - BRUNAMALVOLTI : RT @Agenzia_Ansa: Un poliziotto di 37 anni è morto ed un altro è rimasto ferito a Napoli nel tentativo di bloccare gli autori di un furto i… -