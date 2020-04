**Napoli: Meloni, ‘non si può morire facendo proprio dovere per colpa di criminali’** (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Profondo cordoglio per il 37enne della Polizia di Stato che ha perso la vita questa notte mentre tentava di arrestare dei rapinatori. Non si può morire così, con tutta la vita davanti e facendo il proprio dovere, per colpa di questi criminali, che ci aspettiamo di veder marcire in carcere”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo **Napoli: Meloni, ‘non si può morire facendo proprio dovere per colpa di criminali’** proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro **Napoli : Meloni - ‘non si può morire facendo proprio dovere per colpa di criminali’**

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Profondo cordoglio per il 37enne della Polizia di Stato che ha perso la vita questa notte mentre tentava di arrestare dei rapinatori. Non si può morire così, con tutta la ...

Napoli, agente ucciso mentre sventa una rapina. La polizia arresta due rom. Caccia al terzo uomo

un grosso centro della provincia di Napoli. Ma la caccia continua. C’è infatti un terzo componente. Ma la polizia è convinta di poter estendere le indagini anche ad altri complici. Il cordoglio della ...

