Napoli | flop delivery | i bar storici restano chiusi

Leggi su 2anews

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nella giornata della possibile riapertura con la garanzia del servizio, ad aprire asono stati solo i piccoli bar.i bar più grandi, tra cui il Gambrinus in piazza Plebiscito e Scaturchio a piazza San Domenico Maggiore, aoggi nel primo giorno del via libera, limitato al, sono aperti sono quelli a conduzione familiare. Il titolare della caffetteria Oliva, accanto all’ufficio delle Poste centrale in piazza Matteotti, sottolinea: “Ho aperto con mio figlio, bisognava farlo. Chiaramente i caffè che facciamo non giustificano l’apertura ma è un modo per cominciare. Io lavoro normalmente con gli studi professionali che si trovano in zona ma molti sono ancoracausa smart working o con la gente in fila alle Poste. A loro però non posso servire caffè. Chi lo vuole deve telefonarmi ed è mio ...