Napoli, Capodichino: morto poliziotto per bloccare furto in banca: aveva 37 anni (Di lunedì 27 aprile 2020) Cronaca di Napoli: L’auto con a bordo i poliziotti è stata speronata in via Calata Capodichino. Nell’impatto violento ha perso la vita l’agente Pasquale Apicella. Il questore: “Siamo vicini alla famiglia”. E’ successo a Capodichino. L’agente Pasquale Apicella, 37 anni, muore mentre tenta di sventare un furto in banca. L’incidente che ha coinvolto la pattuglia della polizia è stato fatale per l’agente di polizia che ed era alla guida della volante intervenuta in via Abate Minichini. L’impatto è stato violentissimo, l’auto è stata speronata da una banda di criminali durante la fuga. L’altro agente è stato ferito lievemente. Il questore Alessandro Giuliano: “Siamo vicini alla famiglia”. E’ arrivata la segnalazione al 113 di un tentato furto al bancomat ... Leggi su 2anews Coronavirus - anche all’aeroporto di Napoli Capodichino in arrivo le telecamere termiche

A soli 37 anni si spegne Pasquale Apicella, agente scelto della Polizia di Stato di Napoli. L'uomo era alla guida della volante intervenuta in via Abate Minichini a Capodichino. Speronata da una banda ...

Dramma nella notte a Napoli: un poliziotto di 35 anni è morto durante un inseguimento. L'auto su cui viaggiava è stata speronata da quella dei malviventi.

