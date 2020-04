Naike Rivelli Instagram, senza veli pronta per l’iniezione sul lato B: «Altro che puntura ti farei…» (Di lunedì 27 aprile 2020) Naike Rivelli senza veli su Instagram e dove sta la novità? La nota attrice, figlia della diva Ornella Muti, non è nuova a pubblicare scatti che la ritraggono senza nulla addosso. Lei stessa tempo fa aveva giustificato così sui social la scelta di farsi vedere come mamma l’ha fatta: «Sono una nudista, una modella e un essere vivente che adora stare a suo agio con la proprio pelle e niente Altro. È la sensazione più bella e naturale al mondo per me, poter chiudere la porta di casa e svestirmi. È sinonimo di comodità. Nel mio Instagram, posto quello che voglio, seguendo le regole di Instagram, come tutti. Le regole servono». Stavolta però Naike Rivelli non solo si è mostrata di schiena in perizoma, ha voluto pure «strafare» dicendo la sua, da profana, sui vaccini. Nel post infatti si ... Leggi su urbanpost “Continua a mostrarti nuda e non sparare cavolate” : Naike Rivelli in topless - la critica sulle mascherine [FOTO]

Naike Rivelli - contadina da capogiro : senza veli tra i campi

Naike Rivelli video choc "mutandine come mascherine"/ Tre donne al supermercato... (Di lunedì 27 aprile 2020)sue dove sta la novità? La nota attrice, figlia della diva Ornella Muti, non è nuova a pubblicare scatti che la ritraggononulla addosso. Lei stessa tempo fa aveva giustificato così sui social la scelta di farsi vedere come mamma l’ha fatta: «Sono una nudista, una modella e un essere vivente che adora stare a suo agio con la proprio pelle e niente. È la sensazione più bella e naturale al mondo per me, poter chiudere la porta di casa e svestirmi. È sinonimo di comodità. Nel mio, posto quello che voglio, seguendo le regole di, come tutti. Le regole servono». Stavolta perònon solo si è mostrata di schiena in perizoma, ha voluto pure «strafare» dicendo la sua, da profana, sui vaccini. Nel post infatti si ...

Affaritaliani : Naike Rivelli scatenata sul lato B. Anna Falchi, Belen, Diletta.. GALLERY VIP - Affaritaliani : Naike Rivelli scatenata sul lato B. Anna Falchi, Belen, Diletta.. GALLERY VIP - maddanena : Ieri ho postato le mie gambe abbronzate , un peccato di vanità d’accordo ,ma non prendo mai più di 4/5 like . Tra… - zazoomblog : “Continua a mostrarti nuda e non sparare cavolate”: Naike Rivelli in topless la critica sulle mascherine [FOTO] - #… - zazoomblog : “Continua a mostrarti nuda e non sparare cavolate”: Naike Rivelli in topless la critica sulle mascherine [FOTO] -… -