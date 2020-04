"Multe illegittime per Covid". Parla l'avvocato Sandri: come ottenere il risarcimento (Di lunedì 27 aprile 2020) Mentre il governo si prepara a togliere i "lucchetti" per liberarci dagli arresti domiciliari, c' è chi affila le armi per avanzare azioni legali collettive contro le sanzioni "Covid 19" staccate ai cittadini per le libere uscite non autorizzate e per i danni causati a imprenditori e commercianti per il lockdown. Mauro Sandri, avvocato del Foro di Milano e che lavora anche in Germania, esperto di diritto internazionale, il primo in Italia che ha promosso una causa per i risparmiatori danneggiati dal default argentino che ha fatto giurisprudenza, contro le società di revisione corresponsabili del crack Parmalat, ora si prepara ad una class action che, appena lanciata, ha già raccolto circa 300 mandati nel giro di pochi giorni.avvocato Sandri, qual è il fondamento giuridico della vostra iniziativa? «Il governo italiano ha attuato misure drastiche di ... Leggi su liberoquotidiano «Sono illegittime le multe per aver violato la quarantena. Si può fare ricorso» (Di lunedì 27 aprile 2020) Mentre il governo si prepara a togliere i "lucchetti" per liberarci dagli arresti domiciliari, c' è chi affila le armi per avanzare azioni legali collettive contro le sanzioni "19" staccate ai cittadini per le libere uscite non autorizzate e per i danni causati a imprenditori e commercianti per il lockdown. Maurodel Foro di Milano e che lavora anche in Germania, esperto di diritto internazionale, il primo in Italia che ha promosso una causa per i risparmiatori danneggiati dal default argentino che ha fatto giurisprudenza, contro le società di revisione corresponsabili del crack Parmalat, ora si prepara ad una class action che, appena lanciata, ha già raccolto circa 300 mandati nel giro di pochi giorni., qual è il fondamento giuridico della vostra iniziativa? «Il governo italiano ha attuato misure drastiche di ...

Ultime Notizie dalla rete : Multe illegittime «Sono illegittime le multe per aver violato la quarantena. Si può fare ricorso» - ilNapolista IlNapolista Mauro Sandri: "Multe illegittime per il coronavirus, come ricorrere e farsi risarcire"

