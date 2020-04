Mortaruolo | “Approvazione distretto vitinicolo giusto riconoscimento al comparto agricolo”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “L’approvazione di tutti i distretti regionali, in particolare di quello vitivinicolo, rappresenta ilalagricolo che è trainante nel Sannio e nella nostra economia regionale. Un segnale importante che arriva in un momento molto difficile per le nostre aziende e che ci pone tutti di fronte ad un ripensamento complessivo degli stessi processi di organizzazione aziendale”. Così il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, on.le Erasmo. “Le risposte messe in campo dalla Regione Campania e dal Governo nazionale – fa notare– hanno avuto il merito di affrontare nell’immediato una crisi che da sanitaria è diventata ben presto economica, misure importanti ma che da sole non possono bastare a ...