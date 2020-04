Montalbano in replica su Rai1 con Il giro di boa | trama episodio del 27 aprile

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nuovo appuntamento con Il Commissarioin. Nella serata di lunedì 27manderà in onda Ildi boa, tratto dall'omonimo libro scritto da Andrea Camilleri e diretto da Alberto Sironi (e non Le ali della sfinge, come inizialmente vi avevamo segnalato). L'è stato trasmesso per la prima volta il 22 settembre 2005, quando ha registrato 8.800.000 telespettatori a uno share del 33,24%.All'inizio del romanzo originale (così come nell'), il commissario dichiara di volersi dimettere perché si sente tradito dai suoi colleghi, in seguito ai fatti del G8 di Genova. In particolare, Salvo fa riferimento all'irruzione nella scuola Diaz, incolpando le forze dell’ordine italiane che avrebbero, secondo il protagonista, infangato il nome della Polizia. “di boa” fa riferimento a una citazione di ...