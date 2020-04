Milan, occhi sul giovane Simakan: il talento che ha stregato mezza Europa (Di lunedì 27 aprile 2020) Il Milan osserva da lontano gli obiettivi della prossima sessione di mercato durante il periodo di sospensione della Serie A, in attesa di conoscere le disposizioni governative in merito alla ripresa di allenamenti e campionato. Una delle idee per proseguire la linea verde intrapresa dalla dirigenza porta a Mohamed Simakan, difensore centrale classe 2000 di proprietà dello Strasburgo, che nel corso di questa stagione ha collezionato 25 presenze ufficiali tra Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa... Leggi su 90min Brocchi : «Milan? Non potevo dire di no. Voglio tornare ad alti livelli»

Milan - Roque Junior : «Maldini conosce la società. Occhio a Duarte»

Milan - Brocchi : «Una fortuna avere Maldini in società» (Di lunedì 27 aprile 2020) Ilosserva da lontano gli obiettivi della prossima sessione di mercato durante il periodo di sospensione della Serie A, in attesa di conoscere le disposizioni governative in merito alla ripresa di allenamenti e campionato. Una delle idee per proseguire la linea verde intrapresa dalla dirigenza porta a Mohamed, difensore centrale classe 2000 di proprietà dello Strasburgo, che nel corso di questa stagione ha collezionato 25 presenze ufficiali tra Ligue 1, Coppa di Francia ed...

atmilan1899 : #Milan, occhi sul giovane #Simakan: il talento che ha stregato mezza Europa - infoitsport : Rugani in uscita dalla Juve, il Napoli ci pensa. Sull'ex Empoli gli occhi anche di Roma e Milan - news24_napoli : Rugani in uscita dalla Juve, il Napoli ci pensa. Sull’ex Empoli gli… - ManuelR97_ : @chrisACM1899 Il suicidio in 10 minuti di TUTTO il Milan a Istanbul, fu qualcosa di inspiegabile. La parata di Dude… - Pall_Gonfiato : #Milan, occhi puntati sul giovane centrocampista del #Benfica #Florentino -