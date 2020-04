Michelle Hunziker in quarantena con Sara Daniele, figlia di Pino: ecco il motivo (Di lunedì 27 aprile 2020) Chi frequenta i social di Michelle Hunziker, ma anche chi ha visto lo scherzo che le hanno giocato Le Iene, si è accorto da settimane che tra le presenze fisse di post e story c’è Sara Daniele, figlia di Pino Daniele, che sta trascorrendo la quarantena a Bergamo in compagnia di Michelle, di Tomaso Trussardi, Sole, Celeste, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora. Ora la showgirl svela il motivo. Michelle Hunziker, quarantena in famiglia Al settimanale F, come riporta il sito Gossipetv, Michelle Hunziker racconta la decisione di trascorrere questo periodo di isolamento tutti insieme: “Quando abbiamo saputo che il Coronavirus era arrivato in Italia ho subito voluto riunire la famiglia nella stessa casa. Mi dispiace solo per mia mamma, che mi manca da morire, ma per proteggerla ho preferito lasciarla nel suo appartamento. Sara, la migliore amica di ... Leggi su tvzap.kataweb Michelle Hunziker cambia colore dei capelli : “Volevo essere bionda”

