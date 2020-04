“Mia figlia, 7 anni, è autistica e non parla: così ho scoperto che aveva il Coronavirus” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Si è presentato un problema nel problema”. Così Manuela Bonacina, mamma di Maria, una bambina autistica di 7 anni risultata positiva al Coronavirus ricoverata all’ospedale Civile di Brescia. Una famiglia travolta dall’epidemia “perché Maria è solo l’ultima della famiglia ad essersi ammalata. Prima è stata la volta dell’altra mia figlia Aurora, 5 anni, poi di mio marito Alberto che è stato dimesso da una settimana dopo un ricovero di 15 giorni per una polmonite bilaterale interstiziale. Mentre era ricoverato lui mi sono ammalata io. Febbre che per fortuna si è risolta in qualche giorno. E infine è morto mio suocero, positivo al tampone”. Manuela e Maria sono di Sabbio Chiese, un piccolo comune di circa 4mila abitanti in provincia di Brescia, il cuore dell’epidemia in Italia. Lo ... Leggi su tpi “Mia figlia ha 2 mesi - prendetevela” - bimba salvata a Napoli

"Si è presentato un problema nel problema". Così Manuela Bonacina, mamma di Maria, una bambina autistica di 7 anni risultata positiva al Coronavirus ricoverata all'ospedale Civile di Brescia. Una famiglia travolta dall'epidemia "perché Maria è solo l'ultima della famiglia ad essersi ammalata. Prima è stata la volta dell'altra mia figlia Aurora, 5 anni, poi di mio marito Alberto che è stato dimesso da una settimana dopo un ricovero di 15 giorni per una polmonite bilaterale interstiziale. Mentre era ricoverato lui mi sono ammalata io. Febbre che per fortuna si è risolta in qualche giorno. E infine è morto mio suocero, positivo al tampone". Manuela e Maria sono di Sabbio Chiese, un piccolo comune di circa 4mila abitanti in provincia di Brescia, il cuore dell'epidemia in Italia.

