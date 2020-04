“Mi devasta il dolore”. Fabrizio Bracconeri, il lutto inaspettato che ha sconvolto la sua vita (Di lunedì 27 aprile 2020) lutto nel cinema italiano: è morto Claudio Risi, il regista della famosa serie “I ragazzi della terza C” e di due film con Massimo Boldi, “Matrimonio alle Bahamas” (2007) e “Matrimonio a Parigi”(2011). Ad annunciare la morte di Claudio Risi è stata la moglie Maria Carla Pinotti che sui social ha scritto: “Claudio ci ha lasciati! Ciao Amore mio grande!”. Tantissimi i messaggi di cordoglio scritti da amici e colleghi di Marco Risi. Massimo Boldi, per esempio, ha condiviso su Facebook una foto insieme a Claudio Risi, Fabrizio Bracconeri, che è stato uno degli attori della serie cult anni ’90, ha scritto: “Che dolore! Parlavamo di te 3 giorni fa con Fabio Ferrari in una intervista video. Oggi mi devasta il dolore, sei e rimarrai nel mio cuore sempre grande maestro! Caro Claudio il successo della 3 C molto ... Leggi su caffeinamagazine GF Vip 4 verso la finale - lacrime e paure in Casa. Aristide : “Mi devasta” (Di lunedì 27 aprile 2020)nel cinema italiano: è morto Claudio Risi, il regista della famosa serie “I ragazzi della terza C” e di due film con Massimo Boldi, “Matrimonio alle Bahamas” (2007) e “Matrimonio a Parigi”(2011). Ad annunciare la morte di Claudio Risi è stata la moglie Maria Carla Pinotti che sui social ha scritto: “Claudio ci ha lasciati! Ciao Amore mio grande!”. Tantissimi i messaggi di cordoglio scritti da amici e colleghi di Marco Risi. Massimo Boldi, per esempio, ha condiviso su Facebook una foto insieme a Claudio Risi,, che è stato uno degli attori della serie cult anni ’90, ha scritto: “Che dolore! Parlavamo di te 3 giorni fa con Fabio Ferrari in una intervista video. Oggi miil dolore, sei e rimarrai nel mio cuore sempre grande maestro! Caro Claudio il successo della 3 C molto ...

