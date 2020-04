Meteo | settimana sotto l’ombrello per l’Italia | caldo dopo il 1 maggio

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 27 aprile 2020)turbolenta, quella in arrivo. Come ha già preannunciato il violento temporale che domenica 26 si è abbattuto su molte regioni italiane, i giorni che verranno saranno all’insegna di abbondanti piogge e grandine. Temperature in calo, prevista grandine La giornata di martedì 28 aprile sarà, sul fronte, ricca di turbolenze. Nelle 24 ore si alterneranno infatti nubi, piogge, temporali e locali grandinate su molte regioni del Nord e del Centro Italia. I temporali si intensificheranno nella zona Nordovest, interessando tutto l’arco alpino. Per quanto riguarda la parte centrale, invece, il versante tirrenico e i settori appenninici risentiranno molto dell’arrivo dei temporali. Condizioni più favorevoli per la zona del basso Adriatico, Basilicata, Calabria e nelle due Isoleri. Lunedì 27 sarà ancora ...