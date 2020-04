Messina: pedina e insegue ex fidanzata, scatta divieto di avvicinamento (Di lunedì 27 aprile 2020) Palermo, 27 apr. (Adnkronos) – I poliziotti del Commissariato di Sant’Agata Militello (Messina) hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal gip del Tribunale di Patti, Eugenio Aliquò, a carico di un 31enne santagatese. L’uomo non potrà in alcun modo avvicinare l’ex fidanzata nei confronti della quale si è reso in più occasioni responsabile del reato di atti persecutori. Dalle indagini coordinate dal sostituto procuratore Giorgia Orlando è emerso che, nonostante la relazione tra i due si fosse conclusa nel dicembre del 2019, il 31enne avrebbe continuato a perseguitare l’ex 22enne, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita pur di sottrarsi alle continue e insistenti richieste di riavvicinamento. Prima telefonate e messaggi, poi il 31enne si è presentato davanti ... Leggi su ildenaro Messina : pedina e insegue ex fidanzata - scatta divieto di avvicinamento (Di lunedì 27 aprile 2020) Palermo, 27 apr. (Adnkronos) – I poliziotti del Commissariato di Sant’Agata Militello () hanno eseguito la misura cautelare deldi, emessa dal gip del Tribunale di Patti, Eugenio Aliquò, a carico di un 31enne santagatese. L’uomo non potrà in alcun modo avvicinare l’exnei confronti della quale si è reso in più occasioni responsabile del reato di atti persecutori. Dalle indagini coordinate dal sostituto procuratore Giorgia Orlando è emerso che, nonostante la relazione tra i due si fosse conclusa nel dicembre del 2019, il 31enne avrebbe continuato a perseguitare l’ex 22enne, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita pur di sottrarsi alle continue e insistenti richieste di ri. Prima telefonate e messaggi, poi il 31enne si è presentato davanti ...

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - I poliziotti del Commissariato di Sant'Agata Militello (Messina) hanno eseguito la misura cautelare del divieto di ...

Dopo le indagini da parte dei poliziotti del Commissariato di Sant’Agata Militello, col coordinamento della sostituta procuratrice di Patti, Giorgia Orlando, il giudice del Tribunale di Patti, Eugenio ...

