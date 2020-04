Meryl Streep brinda con le amiche per celebrare Stephen Sondheim (VIDEO) (Di lunedì 27 aprile 2020) Meryl Streep ha celebrato il novantesimo compleanno di Stephen Sondheim preparandosi un cocktail e cantando Ladies Who Lunch. Meryl Streep ha celebrato il novantesimo compleanno di Stephen Sondheim cantando in diretta su Zoom la celebre canzone Ladies Who Luch insieme alle sue amiche e colleghe Christine Baranski e Audra McDonald. Il VIDEO, come prevedibile, è diventato immediatamente virale online e ha suscitato l'entusiasmo degli spettatori, anche di chi non ama particolarmente i musical. L'incredibile performance è stata realizzata in occasione di un evento organizzato dal sito Broadway.com per celebrare la vita e la carriera del compositore e drammaturgo. Meryl Streep ha quindi intonato la celebre canzone tratta dal musical Company insieme a Christine Baranski, con cui ha recitato ... Leggi su movieplayer Ode a Meryl Streep (anche in quarantena)

