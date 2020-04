Mercato auto azzerato, ad aprile -98% senza precedenti. “Urge mossa governo” (Di lunedì 27 aprile 2020) La pandemia di coronavirus e il conseguente lockdown che ha prolungato ulteriormente lo stop ad ogni ripresa economica e produttiva, in Italia sta creando enormi difficoltà ad un settore in particolare, quello dell'auto. Le perdite sono già impressionanti, sia nel calo verticale delle immatricolazioni sia per la contrazione del Mercato. E nel confronto con gli altri Paesi, in Italia la situazione è la più preoccupante per uno stop generale iniziato molto prima rispetto ad altre realtà. Da qui l'allarme lanciato dall'Unrae che parla di un Mercato dell'auto in Italia azzerato per effetto del coronavirus, con un crollo delle immatricolazioni stimato tra -97% e -98% ad aprile, "un evento senza precedenti". Secondo l'associazione delle case automobilistiche estere, "senza dover aspettare i dati ufficiali di fine mese che saranno diffusi dal ministero dei ... Leggi su ilfogliettone Uno sguardo al mercato delle auto usate : cosa c’è da sapere

Mercato dell’auto dimezzato a marzo L’Italia il Paese più colpito : per Fca -74%

Mercato auto dimezzato in Europa - Fca a -74 - 4%. In Italia crollo dell’85% (Di lunedì 27 aprile 2020) La pandemia di coronavirus e il conseguente lockdown che ha prolungato ulteriormente lo stop ad ogni ripresa economica e produttiva, in Italia sta creando enormi difficoltà ad un settore in particolare, quello dell'. Le perdite sono già impressionanti, sia nel calo verticale delle immatricolazioni sia per la contrazione del. E nel confronto con gli altri Paesi, in Italia la situazione è la più preoccupante per uno stop generale iniziato molto prima rispetto ad altre realtà. Da qui l'allarme lanciato dall'Unrae che parla di undell'in Italiaper effetto del coronavirus, con un crollo delle immatricolazioni stimato tra -97% e -98% ad, "un evento". Secondo l'associazione delle casemobilistiche estere, "dover aspettare i dati ufficiali di fine mese che saranno diffusi dal ministero dei ...

repubblica : Un mercato da 350.000 auto ferme: 7 miliardi di valore nelle concessionarie - ROKAutomationIT : Connettività e agilità fattori chiave per guidare la domanda del mercato. Si iscriva ora al webinar con Adrian Reis… - venti4ore : Aprile, mercato dell’auto a zero, o quasi - GiaPettinelli : Auto: stima Unrae, mercato Italia in aprile -98% - Sotto la Lente - - Dario_Donato : ++ Auto: stima Unrae, mercato Italia in aprile -98% ++ -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato auto Aprile, mercato auto verso -98%. l'Automobile - ACI Auto, UNRAE: mercato azzerato, da stime aprile crollo "senza precedenti"

(Teleborsa) - Il coronavirus azzera il mercato dell'auto in Italia, con un crollo delle immatricolazioni stimato tra -97% e -98% ad aprile, "un evento senza precedenti". Lo afferma l'UNRAE, l'associaz ...

Auto: stima Unrae, mercato Italia in aprile -98%

Il mercato italiano dell'auto è fermo, con 2.073 unità immatricolate sino a venerdì scorso. La stima di Unrae per l'intero mese di aprile è di una contrazione delle immatricolazioni intorno al 97%-98% ...

(Teleborsa) - Il coronavirus azzera il mercato dell'auto in Italia, con un crollo delle immatricolazioni stimato tra -97% e -98% ad aprile, "un evento senza precedenti". Lo afferma l'UNRAE, l'associaz ...Il mercato italiano dell'auto è fermo, con 2.073 unità immatricolate sino a venerdì scorso. La stima di Unrae per l'intero mese di aprile è di una contrazione delle immatricolazioni intorno al 97%-98% ...