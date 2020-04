Meglio tardi che mai | il prezzo delle mascherine è bloccato a 0 | 50 € Ma la Meloni lo

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 aprile 2020) Ieri il premier Conte lo ha annunciato. E tanto per cambiare un po’, almeno sul dato dellievitato alle stelle della, ha dato un riferimento… grazie al cielo. così oggi, apprendiamo con sommo ritardo, che tutte le farmacie e le parafarmacie italiane saranno messe in condizione, dal commissario Domenico Arcuri, di vendere a tutti i cittadini lechirurgiche almassimo di 0,50 €, al netto dell’Iva. Un limite che è stato fissato ieri con una sua ordinanza. Questo avverrà senza alcun danno economico per i farmacisti italiani. Lo prevede l’accordo sottoscritto dal Commissario Domenico Arcuri e dall’Ordine dei farmacisti, Federfarma e Assofarm.a 0,50 €: la conferma arriva oggi Alle farmacie che, negli ultimi giorni, hanno acquistato dispositivi di protezione ad un...