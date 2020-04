Medici specializzandi | Regione Lazio ci ha escluso da bonus

(Di lunedì 27 aprile 2020) Roma – “Due settimane fa laaveva siglato un accordo con i sindacati confederali per corrispondere un emolumento economico a tutti gli operatori sanitari impegnati nella gestione dell’emergenza Covid, includendo esplicitamente, come da noi richiesto, anche iin formazione specialistica. Tuttavia una nota della stessachiarisce che il presupposto per la corresponsione del premio e’ ‘la titolarita’ di un rapporto di lavoro, di tipo libero professionale o subordinato a tempo determinato’.” “In tal modo (come si legge dal testo della nota), nascondendosi dietro un cavillo normativo, laesclude dall’erogazione deltutti glidel I e del II anno e quelli degli anni successivi che non hanno stipulato contratti aggiuntivi, cioe’ la maggior parte deiin ...

