Medici specializzandi del Lazio esclusi dal bonus agli operatori sanitari | “Schiaffo al

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Siamoin formazione: una strana figura mitologica, una chimera, ibrido tra studente e lavoratore. Veniamo retribuiti con un contratto di formazione-lavoro, paghiamo le tasse universitarie ma è noto che la nostra formazione spesso assume contorni sfumati, ed è frequentemente carente a scapito di un’attività professionale totalizzante”. Inizia così una lunga lettera firmata de le specializzande impegnati nei reparti COVID-19 della regioneindirizzata alle Istituzioni per chiarire alcuni punti fondamentali sulla loro figura. Una petizione lanciata da poche ore che ha già raccolto più di 500 firme su 1.000 poste come obiettivo: “Siamo parte delle fondamenta degli Ospedali Universitari dove prestiamo servizio- continua la lettera – forza motrice instancabile e sempre a disposizione, al ...

repubblica : Parma, 'Bella ciao' scritta sulle tute anti Covid di medici e infermieri - italiaserait : Medici specializzandi del Lazio esclusi dal bonus agli operatori sanitari: “E’ uno schiaffo al nostro sacrificio”… - D11Mastromarino : Nicola Zingaretti: Vogliamo rispetto e riconoscimento per il lavoro svolto dai Medici specializzandi - Firma la pet… - mammaparole3 : Avete rastrellati medici giovani, specializzandi, eravate proprio organizzati, se penso che prima x entrare e avere… - fancinello : Nicola Zingaretti: Vogliamo rispetto e riconoscimento per il lavoro svolto dai Medici specializzandi - Firma la pet… -

