Mascherine, prezzo fisso a 50 centesimi per tutti senza Iva (Di lunedì 27 aprile 2020) “Abbiamo già sollecitato il commissario Arcuri a calmierare i prezzi sulle Mascherine, non ci saranno speculazioni su questo fronte. Ci sarà un prezzo equo e un piccolo margine guadagno. Inoltre, il nostro impegno è quello di eliminare completamente l’Iva. Il prezzo sarà attorno allo 0,50 per le Mascherine chirurgiche”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa nella quale ha illustrato il nuovo dpcm con la Fase 2 che sarà attivo dal prossimo 4 maggio. Mascherine a 50 centesimi senza Iva Dunque prezzo calmierato per le Mascherine chirurgiche, vendute ad un massimo di 50 centesimi senza Iva, attualmente al 22%. Le Mascherine saranno obbligatorie quando non sia possibile anche il distanziamento sociale, esenti i bambini sotto i sei anni e i disabili. Dovranno essere monouso o lavabili, anche ... Leggi su quifinanza Mascherine prezzo - Conte fissa calmiere ma è polemica : «Dovrebbe distribuirle lo Stato»

