Mascherine fantasma, ci è cascato pure Bonaccini: ha dato 2,6 milioni alla Ecotech e ne ha viste zero (video) (Di lunedì 27 aprile 2020) Non solo il Lazio di Nicola Zingaretti. Anche l’Emilia Romagna di Stefano Bonaccini ha pagato milioni di euro per una partita di “Mascherine fantasma”. Ovvero Mascherine che non sono mai arrivate a destinazione, nonostante il cospicuo anticipo versato all’azienda che avrebbe dovuto venderle. Azienda che è la stessa che ha lasciato Zingaretti & co con un pugno di mosche in mano e un’inchiesta della procura sul groppone. A denunciare la vicenda è stato il deputato di FdI, Galeazzo Bignami, che in un video sulle sue pagine social ha anche mostrato dove si trova la sede legale della Ecotech: “In mezzo a un prato”. Bignami denuncia il caso delle “Mascherine fantasma” “La Regione Emilia-Romagna ha ordinato 5 milioni di Mascherine dalla Ecotech di Frascati: 800mila Mascherine FFP3 e 4 milioni di Mascherine ... Leggi su secoloditalia Scandalo mascherine fantasma alla Regione Lazio - indagati i vertici della società che doveva garantire la maxi commessa

Mascherine fantasma nel Lazio - primi nomi nel registro degli indagati (Di lunedì 27 aprile 2020) Non solo il Lazio di Nicola Zingaretti. Anche l’Emilia Romagna di Stefanoha pagatodi euro per una partita di “”. Ovveroche non sono mai arrivate a destinazione, nonostante il cospicuo anticipo versato all’azienda che avrebbe dovuto venderle. Azienda che è la stessa che ha lasciato Zingaretti & co con un pugno di mosche in mano e un’inchiesta della procura sul groppone. A denunciare la vicenda è stato il deputato di FdI, Galeazzo Bignami, che in un video sulle sue pagine social ha anche mostrato dove si trova la sede legale della: “In mezzo a un prato”. Bignami denuncia il caso delle “” “La Regione Emilia-Romagna ha ordinato 5didi Frascati: 800milaFFP3 e 4di...

"Mascherine fantasma", Angelantoni e Masi: "Che c'entrano Giunta e Consiglio di Frascati?"

Dai consiglieri comunali della lista Insieme per Mastrosanti, Matteo Angelantoni e Olga Masi. "Con riferimento all'articolo pubblicato su ilmamilio.it nella giornata di ieri dal titolo "Mascherine fan ...

