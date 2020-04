Mascherine Coronavirus | al di sotto dei 6 anni non sono obbligatorie

Leggi su chenews

(Di lunedì 27 aprile 2020) I bambini al didei seidi età non avranno l’obbligo di indossare una mascherina, dal prossimo 4 maggio, secondo il nuovo Dpcm Il nuovo Decreto governativo proclamato in diretta Nazionale dal Premier, Giuseppe Conte ha annunciato come sarà la vita degli italiani durante la famosa “Fase 2”, vale a dire a partire dal prossimo lunedì, 4 maggio.tanti gli argomenti che il Presidente è andato a toccare, per tentare di spiegare al meglio ai cittadini cosa potranno fare e cosa invece, va ancora evitato. Si è parlato di sport, di industrie ed anche di famiglie. Ma in che modo potranno uscire i bambini ? POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: FASE 2 NEGOZI E ATTIVITÀ, LE DATE DI CHI APRE E RIMANE CHIUSO, NUOVO DECRETOin Fase 2. No all’obbligo ai minori di seiFonte foto: (Getty ...