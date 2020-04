Mascherine cinesi importate da Irene Pivetti, sequestro da milioni di euro. Lei: “Farò ricorso” (Di lunedì 27 aprile 2020) Sequestrate Mascherine cinesi importate da Pivetti. Lei: “Farò ricorso” Migliaia di Mascherine FFP2 provenienti dalla Cina sono state sequestrate all’aeroporto di Malpensa. A importarle in Italia, l’azienda di cui è amministratrice Irene Pivetti (ex presidente della Camera): la Only Logistics Italia srl. Frode nell’esercizio del commercio è l’ipotesi di reato su cui sta lavorando la procura di Savona guidata dal procuratore Ubaldo Pelosi. La Procura continua a indagare per risalire fino al produttore e ai primi distributori. La vicenda ha inizio ai primi di aprile, quando la Protezione civile firma con la società di Pivetti un contratto per la fornitura di 15 milioni di Mascherine, al prezzo di 30 milioni di euro. Buona parte dei dispositivi di protezione individuale vengono sequestrati dalla Guardia di Finanza di ... Leggi su tpi Mariolina Sattanino : «I cinesi ci hanno messo in questo guaio - per questo ci mandano 4 mascherine»

Coronavirus - mascherine cinesi difettose a Bolzano : sequestri in 7 ospedali altoatesini - indagato il direttore dell'Asl che non le ritirò

