Marylin Monroe | il segreto dopo anni | “Abortì il figlio di Kennedy prima di morire”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) Una nuova ipotesi si fa strada sulla misteriosa morte diMonore, unche emerge solo oggi e che la diva si sarebbe portata nella tomba. A rivelarlo è Fred Lawrence Guiles l’autore dell’ultima biografia che racconta la tragica fine dell’iconadella Hollywood degli’50. In queste ultime rivelazioni sono coinvolti anche i fratelli, John e Bob, entrambi, secondo i rumors, amanti della. L’autore porta alla luce gli eventi degli ultimi giorni di, quelli che hanno preceduto la morte della diva e potrebbe aver influito sulle condizioni psicologiche dell’attrice. Pare infatti, secondo la teoria di Guiles, chesi fosse sottoposta all’aborto. L’attrice sarebbe stata in attesa di unindesiderato nell’estate in cui morì, bambino che, secondo la tesi, potesse essere ...