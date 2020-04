Maradona risponde all’arbitro di Italia ’90: “Fu radiato per corruzione, cercava minuti di gloria” (Di lunedì 27 aprile 2020) A distanza di 30 anni, l’arbitro di Italia ’90 ha deciso di dire la sua in merito a Diego Armando Maradona. L’ex direttore di gara messicano Edgardo Codesal, nella giornata di ieri, aveva dichiarato che avrebbe dovuto espellere l’argentino prima del fischio d’inizio, quando insultò i tifosi che fischiarono l’inno: “Come calciatore, massima ammirazione. Ma come persona, è una delle peggiori che abbia mai incontrato in vita mia: una persona sgradevole“. Non è mancata la risposta del Pibe de Oro, per tramite del suo agente Stefano Ceci: “Diego ha riso quando ha letto le dichiarazioni di Codesal sulla finale del ’90 tra Argentina e Germania. Ha pensato che, essendo finito nel dimenticatoio, Codesal avrà cercato i pochi minuti di gloria parlando di lui”, ha detto a Radio Kiss ... Leggi su calcioweb.eu "Chi ti ha fatto innamorare del calcio?" - Maradona risponde alla challenge sui social (Di lunedì 27 aprile 2020) A distanza di 30 anni, l’arbitro di’90 ha deciso di dire la sua in merito a Diego Armando. L’ex direttore di gara messicano Edgardo Codesal, nella giornata di ieri, aveva dichiarato che avrebbe dovuto espellere l’argentino prima del fischio d’inizio, quando insultò i tifosi che fischiarono l’inno: “Come calciatore, massima ammirazione. Ma come persona, è una delle peggiori che abbia mai incontrato in vita mia: una persona sgradevole“. Non è mancata la risposta del Pibe de Oro, per tramite del suo agente Stefano Ceci: “Diego ha riso quando ha letto le dichiarazioni di Codesal sulla finale del ’90 tra Argentina e Germania. Ha pensato che, essendo finito nel dimenticatoio, Codesal avrà cercato i pochidi gloria parlando di lui”, ha detto a Radio Kiss ...

Papu Gomez: "Ma, tu ce l'hai una maglia di Maradona?". Stupenda risposta di Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha raccontato le sue emozioni nel custodire una maglia di Diego Armando Maradona.

