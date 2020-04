Mancano 44 metri per completare il nuovo ponte di Genova. Forse già domani il varo dell’ultima campata. Salini Impregilo: “Sarà pronto prima dell’estate” (Di lunedì 27 aprile 2020) Mancano solo 44 metri per completare il nuovo ponte di Genova. Salvo imprevisti tra oggi e domani sarà issata in quota l’ultima maxi-campata tra le pile 10 e 11, sul lato di levante. Si tratta dell’ultimo segmento mancante per riunire le due sponde. “Prima dell’estate – ha detto ad Agorà l’amministratore delegato di Salini Impregilo Pietro Salini – si potrà passare sul ponte di Genova, questo dimostra che le cose bene si possono fare, noi con Fincaniteri abbiamo dimostrato con in Italia si possono fare delle opere pubbliche fatte bene, rispettando le norme”. L'articolo Mancano 44 metri per completare il nuovo ponte di Genova. Forse già domani il varo dell’ultima campata. Salini Impregilo: “Sarà pronto prima dell’estate” LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 aprile 2020)solo 44perildi. Salvo imprevisti tra oggi esarà issata in quota l’ultima maxi-campata tra le pile 10 e 11, sul lato di levante. Si tratta dell’ultimo segmento mancante per riunire le due sponde. “Prima dell’estate – ha detto ad Agorà l’amministratore delegato di Salini Impregilo Pietro Salini – si potrà passare suldi, questo dimostra che le cose bene si possono fare, noi con Fincaniteri abbiamo dimostrato con in Italia si possono fare delle opere pubbliche fatte bene, rispettando le norme”. L'articolo44perildigiàildell’ultima campata. Salini Impregilo: “Sarà pronto prima dell’estate” LA NOTIZIA.

