Mamma vuole donare il fegato al figlio in fin di vita L’incredibile scoperta | era stato

In relazione alla notizia che 10 ospiti della struttura “Casa Madre Teresa di Calcutta” in via Sant’Agostino 27 sono risultati positivi al Coronavirus, come Direttore della Caritas intendo fare alcune ...

Una mamma coraggiosa era disposta a donare parte del proprio fegato al figlio in fin di vita, ma non le è stato possibile: il figlio era stato scambiato alla nascita.

