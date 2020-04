Maltrattamenti e stalking: Favoloso torna al Live da indagato, le denunce di Nina Moric (Di lunedì 27 aprile 2020) Luigi Favoloso è tornato al Live-Non è la d'Urso. Ma stavolta da indagato. “Penso che fossi indagato già un paio di giorni dopo la denuncia”, ha esordito in diretta facendo riferimento alla denuncia della sua ex fidanzata Nina Moric, che lo ha accusato di Maltrattamenti. Dopo la denuncia dell'ex modella, l'indagine è andata avanti coordinata dal Pm del pool fasce deboli della Procura di Milano. La Moric ha denunciato Favoloso per minaccia e per presunto stalking, raccontando agli inquirenti di aver ricevuto telefonate su telefonate dal suo ex. Favoloso, adesso, dovrà presentarsi davanti ai magistrati. Lui si è difeso raccontando di non aver mai toccato Nina Moric nemmeno con un dito, ma saranno i giudici a stabilirlo dopo la fase delle indagini. Adesso è fidanzato con Elena Morali, ex del comico Scintilla. ... Leggi su liberoquotidiano Luigi Favoloso indagato per maltrattamenti e stalking : «Non ho mai picchiato Nina Moric - mi vuole solo rovinare» (Di lunedì 27 aprile 2020) Luigito al-Non è la d'Urso. Ma stavolta da. “Penso che fossigià un paio di giorni dopo la denuncia”, ha esordito in diretta facendo riferimento alla denuncia della sua ex fidanzata, che lo ha accusato di. Dopo la denuncia dell'ex modella, l'indagine è andata avanti coordinata dal Pm del pool fasce deboli della Procura di Milano. Laha denunciatoper minaccia e per presunto, raccontando agli inquirenti di aver ricevuto telefonate su telefonate dal suo ex., adesso, dovrà presentarsi davanti ai magistrati. Lui si è difeso raccontando di non aver mai toccatonemmeno con un dito, ma saranno i giudici a stabilirlo dopo la fase delle indagini. Adesso è fidanzato con Elena Morali, ex del comico Scintilla. ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: Luigi Favoloso indagato per maltrattamenti e stalking: «Non ho mai picchiato Nina Moric, mi vuole solo rovinare» - leggoit : Luigi Favoloso indagato per maltrattamenti e stalking: «Non ho mai picchiato Nina Moric, mi vuole solo rovinare» - CaucinoChiara : Ricordate: ???????? Per emergenze e pronto intervento delle Forze dell’Ordine; ?????????? Numero anti-violenza e stalking. N… -