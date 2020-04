L’università dimenticata nell’emergenza Coronavirus (Di lunedì 27 aprile 2020) Tornano gli esami all’università e riaprono le biblioteche negli atenei italiani, “a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione”. E’ quanto scritto nel Dpcm firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte. “Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche”, si legge nel testo, dove viene tuttavia precisato che l’organizzazione degli spazi deve essere tale da ridurre rischi di prossimità e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 aprile 2020) Tornano gli esami all’università e riaprono le biblioteche negli atenei italiani, “a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione”. E’ quanto scritto nel Dpcm firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte. “Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche”, si legge nel testo, dove viene tuttavia precisato che l’organizzazione degli spazi deve essere tale da ridurre rischi di prossimità e ...

xmetterglipaura : RT @framorc: @civati E l'università, che spesso, purtroppo, viene dimenticata. Abbiamo un ministro dell'università che penso non abbia mai… - 9holdingontoyou : RT @framorc: @civati E l'università, che spesso, purtroppo, viene dimenticata. Abbiamo un ministro dell'università che penso non abbia mai… - lucillalilla : RT @framorc: @civati E l'università, che spesso, purtroppo, viene dimenticata. Abbiamo un ministro dell'università che penso non abbia mai… - acajouli : RT @framorc: @civati E l'università, che spesso, purtroppo, viene dimenticata. Abbiamo un ministro dell'università che penso non abbia mai… - falljngforloueh : l'università comunque è sempre quel qualcosa che sembra dimenticata da tutti e da tutti. -

Ultime Notizie dalla rete : L’università dimenticata Bimbo viene lasciato nel passeggino sul balcone a -20 °C: morto congelato dopo 5 ore Il Mattino