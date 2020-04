Live non è la D’Urso Filippo Nardi ho avuto i sintomi del coronavirus ho perso 8 chili (Di lunedì 27 aprile 2020) In collegamento a “Live non è la D’Urso” Filippo Nardi racconta alla D’Urso: «Ho avuto i sintomi del coronavirus, ho perso 8 chili», mentre è in collegamento con Barbara D’Urso ha parlato del suo auto isolamento, dei chili persi e di sentirsi completamente abbandonato da tutti, poichè vive da solo dal 3 marzo in una casa in Brianza. Filippo Nardi è fermamente convinto di aver avuto il coronavirus. I primi di marzo si è trasferito nella sua casa in Brianza e poi per l’emergenza Covid-19 è rimasto lì. Ospite in collegamento da Barbara D’Urso Nardi ha raccontato: «Io fra un mese ho 51 anni e conosco il mio corpo. Non mai avuto febbre a 39, ma non avevo tosse e mal di gola. I primi di marzo avevo congiuntivite, perso gusto e olfatto, tutti i sintomi del coronavirus, ma ... Leggi su musicaetesti.myblog Clizia e Paolo a Live non è la D’Urso - Barbara fa una proposta osé alla coppia : “Il primo incontro…” (VIDEO)

