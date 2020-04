L’Italia è grande: Varenne, il cavallo più grande che conquistò per due volte l’Amerique ad inizio secolo (Di lunedì 27 aprile 2020) Varenne è il trottatore italiano tra i più forti della storia: nato a Copparo nel 1995, infatti, “Il Capitano“, è tra i pochi cavalli ad aver vinto oltre sei milioni di euro in premi. Figlio di Waikiki Beach e di Ialmaz, praticamente è stato guidato per tutto l’arco della carriera da Giampaolo Minnucci. Baio, 1.66 m di altezza al garrese, in carriera ha preso parte a 73 gare, vincendone ben 62: inizia a vincere già nel 1998, conquistando il Derby italiano di trotto, poi nel 1999 chiude l’anno da imbattuto, raccogliendo 14 successi su 14 tentativi, prima di arrivare agli ultimi, trionfali, tre anni di carriera. Nel 2000 infatti centra il terzo posto all’esordio al Prix d’Amerique, poi conquista il Lotteria di Agnano, ma è il 2001 l’anno più altro della carriera di Varenne, nel quale prima ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Sierra Nevada 1996 - quando Alberto Tomba e Deborah Compagnoni trascinarono gli azzurri in vetta al medagliere iridato

è il trottatore italiano tra i più forti della storia: nato a Copparo nel 1995, infatti, "Il Capitano", è tra i pochi cavalli ad aver vinto oltre sei milioni di euro in premi. Figlio di Waikiki Beach e di Ialmaz, praticamente è stato guidato per tutto l'arco della carriera da Giampaolo Minnucci. Baio, 1.66 m di altezza al garrese, in carriera ha preso parte a 73 gare, vincendone ben 62: inizia a vincere già nel 1998, conquistando il Derby italiano di trotto, poi nel 1999 chiude l'anno da imbattuto, raccogliendo 14 successi su 14 tentativi, prima di arrivare agli ultimi, trionfali, tre anni di carriera. Nel 2000 infatti centra il terzo posto all'esordio al Prix d'Amerique, poi conquista il Lotteria di Agnano, ma è il 2001 l'anno più altro della carriera di, nel quale prima ...

