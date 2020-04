L’Italia è grande | Sierra Nevada 1996 | quando Alberto Tomba e Deborah Compagnoni

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 aprile 2020) Ventidue anni dopo i trionfi di St. Moritz 1974 (3 ori e 1 bronzo), targati Gustav Thoeni e Pierino Gros, l‘Italia dello sci torna finalmente a conquistare titoli iridati nella disciplina simbolo degli sport invernali azzurri. E lo fa in maniera fragorosa, nel sud della Spagna, sull’altopiano di, per i Mondiali delche in realtà erano programmati un anno prima, ma che nel 1995 saltarono causa mancanza di neve (siamo più vicini all’Africa che ai Pirenei). E’ il Mondiale che riconcilia una squadra fortissima con un appuntamento però sempre sfortunato, o quasi, dal 1989: nelle ultime tre rassegne, infatti, Vail 1989, Saalbach 1991 e Morioka 1993, l’Italia è andata due vote totalmente in “bianco” (1989 e 1991), mentre in Austria sono stati Ghedina e Runggaldier a “salvare” il bilancio con ...