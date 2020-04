L' infettivologo Bassetti | Il clima di terrorismo mi sembra esasperato”

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 27 aprile 2020) Valentina Dardari L’di Genova: “Questodimi;. Adesso reparti e pronto soccorso respirano. C’è spazio per la speranza Il coronavirusaver allentato la presa. C’è spazio per un po’ di speranza. Anche Matteo, presidente della Società italiana di terapia antinfettiva, direttore delle malattie infettive a Genova, si è detto ottimista, tanto da concedersi per la prima volta, finalmente, una domenica libera. Aprile: il mese della svolta Come riportato da Quotidiano.net, l’ha spiegato che l’emergenza sanitaria, almeno quella grave, è finita. Adesso i reparti ospedalieri e i pronto soccorso sono tornati alla normalità. I medici stanno curando pazienti che si sono infettati tre, quattro settimane fa. E i ...