L’infettivologo Bassetti boccia Conte: “Sembra uno stato di polizia. Il governo non ha avuto coraggio” (Di lunedì 27 aprile 2020) Come riportato da Quotidiano.net, l’infettivologo Bassetti boccia le parole del premier Conte su tutta la linea: il direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova e componente della task force della Regione Liguria, ha commentato le misure annunciate dal premier Conte sulla fase 2. Ha spiegato che l’emergenza sanitaria, almeno quella grave, è finita. E i nuovi casi sono molto meno complicati da gestire. Adesso la situazione sembra essersi stabilizzata, spiega, dicendo che è stato marzo , ormai alle spalle, il mese “orribile”. Per cui il governo avrebbe avuto il dovere di osare di più. Secondo il parere del professore c’è stata troppa paura ed è mancato un po’ di coraggio. Coraggio- tiene a precisare- che non significa prudenza e responsabilità. Pertanto ha dichiarato ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - l’infettivologo Matteo Bassetti : “Il Governo poteva osare di più. Il virus ha 4 mesi di vita - dove sta scritto che lo prendi a messa?”

