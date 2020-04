L’inferno delle donne dell’India al tempo del coronavirus (Di lunedì 27 aprile 2020) Non è stato sufficiente il blocco imposto dalle autorità statali dell’India per fermare l’avanza del coronavirus nel paese, dove già adesso si contano quasi 30mila contagi e i morti accertati hanno già superato le 800 unità. Le rigide misure di quarantena hanno infatti dovuto fare i conti con le scarsissime condizioni igieniche delle periferie delle città – e delle campagne – e soprattutto con i sovraffollamenti impossibili da gestire, soprattutto per quanto riguarda le baraccopoli. E con i numeri cresciuti a dismisura in così breve tempo, anche la gestione della pandemia è andata fuori controllo, con le strutture di quarantena non in grado di adibire al loro compito e che sono diventate il regno di stupri e violenze soprattutto nei confronti delle donne risultate positive ai tamponi. Lo stupro della donna ... Leggi su it.insideover (Di lunedì 27 aprile 2020) Non è stato sufficiente il blocco imposto dalle autorità statali dell’India per fermare l’avanza delnel paese, dove già adesso si contano quasi 30mila contagi e i morti accertati hanno già superato le 800 unità. Le rigide misure di quarantena hanno infatti dovuto fare i conti con le scarsissime condizioni igienicheperiferiecittà – ecampagne – e soprattutto con i sovraffollamenti impossibili da gestire, soprattutto per quanto riguarda le baraccopoli. E con i numeri cresciuti a dismisura in così breve, anche la gestione della pandemia è andata fuori controllo, con le strutture di quarantena non in grado di adibire al loro compito e che sono diventate il regno di stupri e violenze soprattutto nei confrontirisultate positive ai tamponi. Lo stupro della donna ...

