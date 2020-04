Lezioni Seguite da Casa con Telecamere Installate in Classe, L’Ipotesi della Scuola dal Prossimo Settembre (Di lunedì 27 aprile 2020) L’unica certezza per quanto riguarda il mondo dell’istruzione è che le scuole non riapriranno che a settembre. Ma le modalità sono ancora da stabilire. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, ha affermato: “Dobbiamo vedere come evolve la circolazione del virus. Adesso è presto per dire quale sarà la situazione a settembre”. Per ora si fanno solo congetture: gli studenti dovranno indossare la mascherina, bisognerà stabilire dei turni, ogni banco dovrà ospitare un solo alunno e le mani andranno frequentemente lavate. In aula inoltre ci sarà una telecamera per far sì che una parte della Classe possa seguire le Lezioni da Casa. Va da sé che ogni studente dovrà possedere tutto un dispositivo e una connessione ad internet, ragion per cui si sono ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 27 aprile 2020) L’unica certezza per quanto riguarda il mondo dell’istruzione è che le scuole non riapriranno che a settembre. Ma le modalità sono ancora da stabilire. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, ha affermato: “Dobbiamo vedere come evolve la circolazione del virus. Adesso è presto per dire quale sarà la situazione a settembre”. Per ora si fanno solo congetture: gli studenti dovranno indossare la mascherina, bisognerà stabilire dei turni, ogni banco dovrà ospitare un solo alunno e le mani andranno frequentemente lavate. In aula inoltre ci sarà una telecamera per far sì che una partepossa seguire leda. Va da sé che ogni studente dovrà possedere tutto un dispositivo e una connessione ad internet, ragion per cui si sono ...

quanticasiumani : @dicartacieoIo Cioè dovrei prendere i mezzi, arrivare in uni, fare i tirocini e poi tornare a casa perché le lezion… - itsmartinax : @hugmeesposito Perché le lezioni sono seguite da centinaia di studenti mentre gli esami si possono partizionare in più giorni - dehcuf : ma beati voi che seguite le lezioni da dentro il letto mentre dormite a me fanno tenere la cam aperta e guai a noi… - sunfloweid : ma voi le lezioni online le seguite davvero? no perchè io apro la riunione e abbasso tutto il volume, così posso de… - Giovanni2392 : @jnterista494_4 Ma si fa tutto online, capisco chi fa medicina che deve fare pratica ma gli altri che si lamentano… -

Ultime Notizie dalla rete : Lezioni Seguite Lezioni e valutazioni online, pochi gli studenti esclusi Il Gazzettino RCS Academy, 450 ore di lezioni live a marzo, open day e aule digitali

Il successo dei nuovi contenuti formativi anche in emergenza. Master, open day e online talks in collaborazione con il Corriere della Sera ...

Corsi e ricorsi: quando 130 anni fa Viareggio uscì dal suo primo “dissesto”

Nel 1890 la crisi picchiò duro sulla città. E fra le cause ci fu anche lo spostamento da Firenze a Roma della capitale ...

Il successo dei nuovi contenuti formativi anche in emergenza. Master, open day e online talks in collaborazione con il Corriere della Sera ...Nel 1890 la crisi picchiò duro sulla città. E fra le cause ci fu anche lo spostamento da Firenze a Roma della capitale ...