Lega Serie A | ultimatum per l’inizio del campionato

LaA ha dato unper la ripresa del: 14 giugno e quattro settimane per la preparazione LaA considera il 14 giugno l'ultima data utile per riprendere il, con i club che hanno chiesto quattro settimane da dedicare alla preparazione dei calciatori a fronte del lungo stop dovuto all'emergenza Coronavirus. Come riportato dall'Ansa, filtra rabbia per le dichiarazioni odierne del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ha di fatto rallentato la ripresa degli allenamenti.

La Lega Serie A considera il 14 giugno l'ultima data utile per far ripartire il campionato e i club vogliono 4 settimane per rimettere in condizione i calciatori. Lo spiegano fonti della Lega, dopo il ...