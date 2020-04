Lega Pro, Assemblea rinviata al 7 maggio, possibile sospensione campionato (Di lunedì 27 aprile 2020) Comunicato Lega Pro, rinviata al 7 maggio l’Assemblea dei club. Ecco i temi all’ordine del giorno, si decide il destino del campionato La Lega Pro, attraverso un comunicato ufficiale firmato dal presidente Francesco Ghirelli, ha annunciato il rinvio dell’Assemblea dei club associati pianificata per il 4 maggio. Ecco la nota. «Il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, sentito il Consiglio Direttivo, comunica che l’Assemblea delle Società associate, già convocata per il giorno 4 maggio 2020, è stata posticipata al giorno 7 maggio 2020. I lavori dell’Assemblea si svolgeranno secondo il seguente: ORDINE DEL GIORNO 1) verifica dei poteri;2) apertura dell’Assemblea con costituzione dell’Ufficio di Presidenza;3) intervento e comunicazioni del Presidente;4) esame e discussione delle proposte di modifica al ... Leggi su calcionews24 Italia fase 2 Lega in piazza - Salvini : “Tantissimi cittadini ci chiedono di organizzarci - noi siamo pronti”

Massimo Ranieri - difficoltà a Italia Si. Liorni : “Collegamento problematico”

Mixcder E10 : la prova di eleganti cuffie senza fili (Di lunedì 27 aprile 2020) ComunicatoPro,al 7l’dei club. Ecco i temi all’ordine del giorno, si decide il destino delLaPro, attraverso un comunicato ufficiale firmato dal presidente Francesco Ghirelli, ha annunciato il rinvio dell’dei club associati pianificata per il 4. Ecco la nota. «Il Presidente dellaItaliana Calcio Professionistico, sentito il Consiglio Direttivo, comunica che l’delle Società associate, già convocata per il giorno 42020, è stata posticipata al giorno 72020. I lavori dell’si svolgeranno secondo il seguente: ORDINE DEL GIORNO 1) verifica dei poteri;2) apertura dell’con costituzione dell’Ufficio di Presidenza;3) intervento e comunicazioni del Presidente;4) esame e discussione delle proposte di modifica al ...

RTAllProClub : RT @miccoli1979_: Cerco club per la riapertura del mercato, ho giocato in questi mesi negli @HAMMERSITD VPG Lega B, ho tanta esperienza su… - contribuenti : Calcio: assemblea Lega Pro posticipata al 7 maggio - ILOVEPACALCIO : #LegaPro: assemblea rinviata - ecco quando si parlerà della proposta di #Ghirelli - sportli26181512 : Coronavirus, posticipata l'assemblea di Lega Pro: Nell'incontro, spostato dal 4 al 7 maggio, verrà esaminata la pro… - ILOVEPACALCIO : #LegaPro, l'idea dell'Avv. #Grassani per la quarta promossa: 'Play off ristretti in sede unica' -