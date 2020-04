Le trame politiche all’ombra dei gossip sulla salute di Kim

(Di lunedì 27 aprile 2020) La sorte di Kim Jong Un ha, almeno per qualche ora tolto spazio alle notizie sul Covid, catalizzando l’attenzione delle redazioni dei media di mezzo mondo. Tutto è nato da un articolo della Cnn che, riprendendo un servizio del Daily NK collegava l’assenza di Kim alle celebrazioni del genetliaco di Kim Il Sung con un’operazione al cuore a cui il leader sarebbe stato sottoposto. LA PROLUNGATA LONTANANZA dalle scene ha indotto l’emittente Usa a paventare che qualcosa fosse andato storto … Continua L'articolo Leall’ombra deidi Kim proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : trame politiche

Il Manifesto

Vivo o morto? In Corea del Nord, fino a comunicazioni da parte di organi di stampa ufficiali, si ragiona su ipotesi senza certezze ..."Per quanto ci riguarda stiamo lavorando alla presentazione di una denuncia alla Procura per “apologia di fascismo” a carico dell’autore del post e di chi l’ha platealmente condiviso". Manciano: "Lo s ...