“Le scuole chiuse sono una ferita per tutti”. Mattarella si rivolge agli studenti per il lancio di #Maestri, il nuovo programma di Rai Cultura e Miur (Di lunedì 27 aprile 2020) “Care ragazze, cari ragazzi, mi rivolgo a voi in una circostanza che, fino a poco tempo fa, nessuno avrebbe immaginato. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha sconvolto, in poche settimane, le nostre vite. Oltre all’angoscia per i lutti, alle sofferenze di tante persone colpite dal virus, ai sacrifici di chi lo combatte in prima linea, dobbiamo confrontarci con regole che cambiano drasticamente tante abitudini; e la nostra quotidianità”. E’ quanto afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un videomessaggio per il lancio di “#maestri”, il nuovo programma di Rai Cultura e Ministero dell’Istruzione per #LaScuolaNonSiFerma. “Anche la vostra vita è, improvvisamente, cambiata. Le scuole di tutto il Paese – aggiunge il capo dello Stato – sono state chiuse e lo rimarranno fino a quando il ... Leggi su lanotiziagiornale LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Mattarella parla agli studenti : “Le scuole chiuse sono una ferita”

Coronavirus - Mattarella "Le scuole chiuse una ferita per tutti"

